SÃO PAUL, None (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil voltou a condenar o ataque dos Estados Unidos a Venezuela nesta terça-feira (6) na OEA (Organização dos Estados Americanos).
O embaixador brasileiro chamou o ataque norte-americano de "sequestro que ultrapassa a linha do aceitável". O representante do Brasil na OEA, Benoni Belli, discursou no início da tarde desta terça-feira (6) na cúpula americana.
Brasil se posicionou alegando que a intervenção remonta "piores momentos da América Latina". Dando contexto sobre países sulamericanos e a luta pela independência, o embaixador descreveu o episódio como um "precedente perigoso".