BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta terça-feira (6) que nenhum "agente externo" governa o país após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos EUA.

"O governo venezuelano governa o nosso país, ninguém mais. Não há nenhum agente externo governando a Venezuela", declarou, em um pronunciamento televisionado. Sua liderança começou sob pressão de Donald Trump, que afirmou controlar o país.

Delcy enfrenta agora a dura tarefa de atender às demandas dos Estados Unidos e reorganizar o chavismo sem Nicolás Maduro.

O ditador deposto no sábado (3) foi preso junto com a primeira-dama, Cilia Flores, sob acusações de narcotráfico, e enviado a uma prisão em Nova York. Rodríguez, que era vice de Maduro, tomou posse no Parlamento na tarde de segunda-feira (5) e se disse leal a Maduro.

Delcy fez seu juramento a seu irmão e presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e acompanhada pelo filho do ditador, o deputado Nicolás Maduro Guerra -em uma demonstração de apoio da família do ditador ao governo interino e também em uma tentativa do chavismo de demonstrar coesão.

Em busca desse simbolismo, Delcy encerrou sua agenda oficial com uma visita ao túmulo de Hugo Chávez logo após assumir o cargo. A chavista caminhou até ao monumento "A Flor dos Quatro Elementos", onde estão os restos mortais de Chávez, e depositou flores, afirmando estar comprometida com a livre determinação da Venezuela.

Quase ao mesmo tempo em que ela era empossada líder interina, durante uma audiência em Nova York, o homem que conduziu a Venezuela se declarou inocente das acusações, disse se considerar um prisioneiro de guerra e afirmou que é o presidente da Venezuela.

Mas cabe a Delcy agora enfrentar desafios internos no chavismo e as pressões de Donald Trump. O presidente dos EUA já alertou que Rodríguez pode sofrer consequências graves, caso não tome decisões alinhadas às expectativas dos Estados Unidos.

Figuras-chave do regime, como Diosdado Cabello (ministro do Interior) e Vladimir Padrino (Defesa), continuam em seus postos, ainda que não esteja claro como ficará a correlação de forças dentro do chavismo.

Na mesma semana em que Rodríguez assumiu, ocorreram relatos de tiros perto do palácio presidencial, embora a situação tenha sido explicada como um incidente com um drone sem autorização.

Antes da posse, Rodríguez se dirigiu a Trump pedindo uma relação equilibrada entre Estados Unidos e Venezuela. Do ponto de vista econômico, os setores petroleiro e de mineração contam com uma facilitação da entrada de empresas norte-americanas.

Também cresce a expectativa de liberações de políticos presos para facilitar negociações. Durante a posse do Parlamento, no entanto, cerca de 16 jornalistas foram detidos, segundo noticiou a AFP, com base em informações do sindicato dos jornalistas do país. A maioria deles teria sido liberada, segundo a agência.

Um dia depois da cerimônia de posse dos novos deputados e da abertura da legislatura 2026-2031, nesta terça-feira, a Assembleia Nacional, dominada pelo PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), deu início aos trabalhos legislativos com mais homenagens a Maduro e Cilia Flores.

Ao notificar a Suprema Corte de Justiça do início do período legislativo, o deputado Pedro Carreño disse que o ato do dia seguinte foi carregado de "fervor patriótico". "Mas havia uma cadeira vazia, a de Cilia Flores, que não compareceu por ter sido sequestrada", afirmou o parlamentar.