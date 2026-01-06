SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (6) que o governo interino da Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos e que os lucros serão controlados por ele como presidente.

"As Autoridades Interinas na Venezuela entregarão entre 30 e 50 MILHÕES de barris de petróleo de alta qualidade, sancionado, aos Estados Unidos da América", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. Os EUA consomem cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia.

"Este petróleo será vendido ao seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos."

Trump ainda disse que pediu ao secretário de Energia, Chris Wright, para executar o plano imediatamente. Segundo o presidente, o petróleo será carregado nos petroleiros e levados diretamente para portos dos Estados Unidos.

O barril WTI (West Texas Intermediate), referencial usado nos EUA, chegou a cair até 2,4% após a declaração de Trump. Se o volume for confirmado, ele representaria de 30 a 50 dias da produção venezuelana antes do bloqueio parcial imposto ao país. Na cotação atual, o volume valeria US$ 2,8 bilhões (R$ 15 bilhões).

Segundo o jornal Financial Times, uma frota de petroleiros dos Estados Unidos deve começar carregar petróleo venezuelano nos próximos dias.

A Chevron, a mais proeminente empresa americana em operação na Venezuela, está em conversas com a estatal PDVSA e com autoridades dos EUA para enviar parte do petróleo encalhado a refinarias americanas, a fim de aliviar a pressão sobre a deteriorada infraestrutura petrolífera do país, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Eimear Bonner, diretora financeira da Chevron, e outros executivos seniores do setor de petróleo dos EUA devem se reunir com Chris Wright à margem de uma conferência do setor em Miami na quarta-feira (7) para discutir a estratégia da Casa Branca em relação à Venezuela.

Trump também afirmou nesta terça-feira (6) que pretende "se reunir com empresas de petróleo".