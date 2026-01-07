SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Corina Machado afirmou que sua coalizão está pronta para governar a Venezuela, mesmo após os EUA reconhecerem a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez, como chefe interina do país.

"O povo da Venezuela já escolheu. Estamos prontos para servir.", disse Machado, em entrevista ao canal americano CBS News. Ela afirmou que, mesmo sendo impedida de participar das eleições, Edmundo González foi o presidente eleito em 2024.

A vencedora do Nobel também falou sobre Delcy Rodríguez, a quem considerou uma das "principais arquitetas" da ditadura de Maduro. "Todo mundo na Venezuela e fora do país sabe quem ela é e o papel que ela teve", disse.

Corina disse que dividiria seu prêmio Nobel da Paz com Trump. Em sua primeira entrevista após a prisão do ditador, ao canal Fox News, ela disse que gostaria de oferecer o prêmio ao republicano pessoalmente, e que o que ele fez ao atacar Caracas foi um "passo para a transição democrática".

'NÃO TEM APOIO"

Corina afirmou, em outros pronunciamentos, que era grata a Trump, mas o republicano não a escolheu para governar a Venezuela. Questionado durante a primeira entrevista após o ataque em Caracas, o presidente dos EUA alegou que ela não tinha o "apoio ou o respeito dentro do país". "Acho que seria muito difícil para ela ser a liderança".

O republicano teria descartado a sua nomeação depois que ela aceitou ficar com o Nobel da Paz, prêmio que ele almejava. Uma reportagem do jornal Washington Post, publicada nesta terça-feira (6), afirma que duas fontes próximas à Casa Branca relataram que o episódio envolvendo a premiação foi um "pecado imperdoável". "Se ela tivesse recusado e dito: 'Não posso aceitar porque é do Donald Trump', ela seria a presidente da Venezuela nesta quarta-feira (7)", falou uma delas.

María Corina, por sua vez, defende que Edmundo González Urrutia assuma a Presidência. Em comunicado para comemorar a operação dos EUA contra Maduro, ela defendeu a nomeação imediata do candidato oposicionista que reivindica a vitória na última eleição presidencial venezuelana.

Republicano declarou que os EUA vão governar a Venezuela até transição apropriada. Horas após a prisão de Maduro, Trump disse que as tropas norte-americanas vão se instalar no país até um novo governo ser instituído. "Vamos governar o país até que uma transição adequada possa ocorrer", ressaltou ele, sem detalhar como será a administração idealizada.

No momento, a vice-presidente de Maduro comanda o país. As Forças Armadas da Venezuela reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela após a deposição, mas Trump já descartou a possibilidade de trabalhar ao lado dela. "Ela foi escolhida por Maduro", argumentou o americano.

Machado venceu o Prêmio Nobel da Paz de 2025 por sua luta pela democracia. A láurea foi concedida por seu empenho para "promover os direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Na ocasião, o presidente do comitê do Nobel, Jorgen Watne Frydnes, classificou ela como "uma mulher que mantém a chama da democracia viva, em meio à crescente escuridão".