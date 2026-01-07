SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a compra da Groenlândia com sua equipe, disse a Casa Branca nesta quarta-feira (7), acrescentando que ele prefere a diplomacia, mas não descartaria uma ação militar.

"Isso é algo que está sendo ativamente discutido pelo presidente e sua equipe de segurança nacional", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt quando questionada sobre uma possível oferta de Washington para comprar o território da Dinamarca. "Sua equipe está atualmente conversando sobre como seria uma potencial compra."

Leavitt reiterou que Trump acredita que adquirir a Groenlândia seria do interesse da segurança nacional de seu país. "Ele vê isso como sendo do melhor interesse dos EUA para deter a agressão russa e chinesa na região do Ártico. E é por isso que sua equipe está atualmente discutindo como seria uma potencial compra", continuou.

Quando questionada sobre por que Trump não descartaria uma ação militar contra um membro da Otan, a aliança militar ocidental, Leavitt afirmou que "todas as opções estão sempre na mesa para o presidente Trump". "Mas eu apenas direi que a primeira opção do presidente, sempre, tem sido a diplomacia."

Paralelamente, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou também nesta quarta que planeja se reunir com representantes da Dinamarca na próxima semana.

"Se o presidente identifica uma ameaça à segurança nacional dos EUA, todo presidente mantém a opção de abordá-la por meios militares. Como diplomata, que é o que sou agora, e no que trabalhamos, sempre preferimos resolver de maneiras diferentes -isso incluiu a Venezuela", disse Rubio aos repórteres quando questionado se os EUA estariam dispostos a potencialmente arriscar a aliança da Otan ao avançar com uma opção militar.

