SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu nesta quarta-feira (07) em Minneapolis, nos EUA, após um tiroteio envolvendo agentes de imigração que realizavam operações na cidade.

Manifestantes violentos atropelaram os agentes, diz o Departamento de Segurança Interna. "Um agente do ICE [Serviço de Imigração e Alfândega], temendo por sua vida, pela vida de seus colegas e pela segurança pública, disparou em legítima defesa", afirma em comunicado, reproduzido pela CNN Internacional.

Vítima era uma "observadora" e estava "cuidando de nossos vizinhos imigrantes", segundo conselho. A afirmação foi dada por Jason Chavez, membro do Conselho Municipal de Minneapolis, à ABC News.

Agentes teriam sido atacados quando ficaram presos na neve. "Eles estavam tentando desatolar o veículo quando uma mulher os atacou, assim como as pessoas ao redor, e tentou atropelá-los com o carro", afirmou Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna.

Prefeito de Minneapolis exigiu que os agentes de imigração deixem a cidade imediatamente. "A presença de agentes federais de imigração está causando caos em nossa cidade", afirmou Jacob Frey nas redes sociais.

Governador de Minnesota, Tim Walz, disse que está reunindo informações sobre o incidente. "Compartilharemos informações à medida que soubermos mais. Enquanto isso, peço a todos que mantenham a calma", publicou no X.