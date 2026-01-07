Ligado à Universidade Nacional das Ciências do país, o prédio de Matemática do IVIC foi totalmente destruído, e os centros de Física, Química, Ecologia e Tecnologia Nuclear foram parcialmente danificados, segundo o instituto nesta quarta-feira (7). Não houve feridos nesse ataque.

O conhecimento, a ciência e a tecnologia não podem ser usados como armas de guerra para destruir nações. Atacar civis, promover guerras e visar instalações civis e militares e centros de pesquisa científica, perturbando a paz de um povo, nada mais são do que atos de terrorismo e crimes contra a humanidade, afirmou o vice-ministro de Aplicação do Conhecimento Científico e diretor do IVIC, Alberto Quintero.

Um vídeo com imagens dos prédios destruídos foi divulgado. A investigação do instituto apontou que as instalações foram atingidas por uma bomba AGM 154 C-1, projétil guiado de alta precisão com mais de 4 metros de largura.

O registro dos fragmentos [do projétil] encontrados pela investigação iniciada neste instituto demonstra que o míssil que atingiu nosso centro de pesquisa é do tipo AGM 154 C-1, diz o comunicado.

O Instituto de Investigações Científicas informou que vai reconstruir as instalações. Essas áreas abrigavam servidores e equipamentos essenciais para nossas redes de computadores, que foram completamente devastadas. Não há qualquer justificativa para atacar um santuário da ciência, um lugar que forneceu respostas históricas para o país e para o mundo, completa a nota do instituto.

Agressão militar

Os Estados Unidos bombardearam quatro cidades da Venezuela no último sábado (3), sequestrando o presidente Nicolás Maduro, a quem acusam de narcotráfico.

Até o momento, foram confirmadas 58 mortes durante a invasão dos EUA à Venezuela. A ação foi criticada pela ONU e diversos países, que apontam para violação do direito internacional e precedente perigoso para América Latina e o mundo.

Maduro nega as acusações de narcotráfico e afirma que a ação visa assumir o controle das riquezas naturais do país, em especial, o petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta.

Com a saída de Maduro, Trump tem ameaçado a presidente interina Delcy Rodríguez para que dê acesso total aos EUA no país e promete governar a Venezuela até uma transição política. Delcy afirma que a Venezuela seguirá independente.

Tags:

Donald Trum | Estados Unidos | invasão Venezuela | Nicolás Maduro | venezuela