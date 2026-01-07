Segundo Rubio, o plano consiste em estabilização, recuperação e transição, nesta ordem.

O primeiro passo é a estabilização do país. Nós não queremos que tudo descambe para o caos. Vamos pegar todo o petróleo que está na Venezuela, que eles não podem mexer por causa das nossas sanções. Vamos tomar em torno de 30 a 50 milhões de barris de petróleo e venderemos no mercado pelo preço que valem e não com os descontos que a Venezuela tinha.

Segundo o secretário, o dinheiro levantado com a venda do petróleo venezuelano será controlado pelos Estados Unidos. Nós vamos determinar que esse recurso seja usado para benefício do povo venezuelano e não vá para a corrupção ou para o regime.

A segunda fase, que é a de recuperação, garantirá que os EUA, o Ocidente e empresas tenham acesso ao mercado venezuelano de uma maneira que seja justa. Nesta fase, a intenção do governo norte-americano também é promover a reconciliação nacional dentro da Venezuela, anistiando a oposição a Maduro, libertando da prisão as forças contrárias ao chavismo e reconstruindo a sociedade civil.

A terceira e última etapa do plano de Rubio é a transição política. O secretário de Estado disse que no fim [deste processo de transição] a transformação do país vai depender do povo venezuelano.

Donald Trump | Estados Unidos | invasão Venezuela | Marco Rubio | Nicolás Madur | venezuela