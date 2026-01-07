SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (7) a saída dos EUA de 66 organizações internacionais.

São 35 organizações não pertencentes à ONU e outras 31 ligadas à entidade.

Organizações operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA, disse o governo. Segundo a Reuters, a Casa Branca afirmou que as entidades promovem "políticas climáticas radicais, governança global e programas ideológicos que conflitam com a soberania e a força econômica dos EUA".

Medida foi resultado de uma revisão de todas as organizações das quais os EUA são membros ou signatários. "Esses cortes encerrarão o financiamento e o envolvimento do contribuinte americano em entidades que promovem agendas globalistas em detrimento das prioridades dos EUA, ou que abordam questões importantes de forma ineficiente ou ineficaz, de modo que o dinheiro do contribuinte americano seja melhor alocado de outras maneiras para apoiar as missões relevantes", afirmou a Casa Branca.

O governo Trump já havia interrompido o financiamento e o apoio a entidades, como: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a UNRWA, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e a UNESCO.

Durante o primeiro mandato de Trump, ele também cortou o financiamento da UNRWA. Na época, o republicano alegou que os palestinos precisavam concordar em renovar as negociações de paz com Israel e pedindo reformas não especificadas.

O primeiro governo Trump também deixou o Conselho de Direitos Humanos devido a um suposto preconceito contra Israel. Atualmente, os EUA não são membros do órgão sediado em Genebra. Sob o comando do ex-presidente democrata Joe Biden, os EUA foram reeleitos e cumpriram um um mandato de 2022-2024.

ORGANIZAÇÕES NÃO PERTENCENTES À ONU

Pacto de Energia Sem Carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana;

Conselho do Plano de Colombo;

Comissão de Cooperação Ambiental;

A educação não pode esperar;

Centro Europeu de Excelência para Combate

Ameaças Híbridas;

Fórum dos Laboratórios Nacionais Europeus de Pesquisa em Rodovias;

Coalizão Liberdade Online;

Fundo Global de Engajamento e Resiliência da Comunidade;

Fórum Global de Contraterrorismo;

Fórum Global sobre Expertise Cibernética;

Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento;

Instituto Interamericano de Pesquisa em Mudanças Globais;

Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável;

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;

Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política sobre Biodiversidade e Serviços aos Ecossistês;

Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Patrimônios Culturais;

Comitê Consultivo Internacional de Algodão;

Organização do Direito Internacional do Desenvolvimento;

Fórum Internacional de Energia;

Federação Internacional de Conselhos de Artes e Agências Culturais;

Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral;

Instituto Internacional para a Justiça e o Estado de Direito;

Grupo Internacional de Estudo sobre Chumbo e Zinco;

Agência Internacional de Energia Renovável;

Aliança Solar Internacional;

Organização Internacional da Madeira Tropical;

União Internacional para a Conservação da Natureza;

Instituto Pan-Americano de Geografia e História;

Parceria para a Cooperação Atlântica;

Acordo Regional de Cooperação para Combate à Pirataria e Roubo Armado contra Navios na Ásia

Conselho Regional de Cooperação;

Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século XXI;

Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia;

Secretaria do Programa Regional de Meio Ambiente do Pacífico; e

Comissão de Veneza do Conselho da Europa

ENTIDADES PERTENCENTES À ONU

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;

Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) -- Comissão Econômica para a África;

ECOSOC - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe;

ECOSOC - Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico;

ECOSOC - Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental;

Comissão de Direito Internacional;

Mecanismo Internacional Residual para Tribunais Criminais;

Centro de Comércio Internacional;

Escritório do Conselheiro Especial para a África;

Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Crianças em Conflitos Armados;

Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral sobre Violência Sexual em Conflitos;

Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para a Violência contra Crianças;

Comissão de Construção da Paz;

Fundo de Construção da Paz;

Fórum Permanente sobre Pessoas de Ascendência Africana;

Aliança de Civilizações da ONU;

Programa Colaborativo da ONU para Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal em Países em Desenvolvimento

Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento;

Fundo da ONU para a Democracia;

Energia da ONU;

Entidade da ONU para Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres;

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas;

Programa da ONU para Assentamentos Humanos;

Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa;

Oceanos da ONU;

Fundo de População da ONU;

Registro de Armas Convencionais da ONU;

Conselho de Diretores Executivos do Sistema da ONU para Coordenação;

Colégio de Estado-Maior do Sistema das Nações Unidas;

ONU Água; e

Universidade da ONU