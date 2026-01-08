SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após tiros serem disparados do lado de fora de um funeral em Salt Lake City, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7).

Tiros atingiram pessoas do lado de fora de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As autoridades não explicaram se as vítimas tinham participado da cerimônia, ou se não tinham relação com a igreja.

Seis pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave. Todos os atingidos pelos tiros eram adultos, segundo a polícia local.

Ninguém foi preso até o momento e a polícia busca por suspeitos. Segundo o jornal local The Salt Lake Tribune, "uma caçada" está em curso, mas a polícia ainda não sabe se o crime foi cometido por um ou mais atiradores. Algumas pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos, mas foram liberadas em seguida.

Principal hipótese é de que tiros foram disparados após uma briga. Em pronunciamento, o chefe de polícia de Salk Lake City, Brian Redd, afirmou que não acredita que as mortes aconteceram por um "ataque direcionado", ou por um ato aleatório.