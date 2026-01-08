SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou na noite desta quarta-feira (7) ao jornal New York Times que espera que os EUA administrem a Venezuela por anos, sem especificar o período.

"Só o tempo dirá", falou, quando questionado sobre o tempo de supervisão. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante uma entrevista exclusiva a quatros repórteres do jornal americano, que ainda não foi completamente divulgada.

Quando perguntado se poderia ser a duração de um ano, o republicano falou que "diria que muito mais tempo". Apesar disso, durante a conversa, ele também não especificou o tempo exato do período de intervenção americana no país sul-americano.

Depois disso, declarou ainda que deve reconstruir a Venezuela "de uma forma muito lucrativa". "Vamos usar petróleo e vamos importar petróleo. Vamos baixar os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, que precisa desesperadamente disso", acrescentou.

O presidente falou também que, no momento, o governo interino do país está "dando tudo o que consideramos necessário". Ele reiterou que os aliados do ditador Nicolás Maduro estão cooperando com os EUA, apesar de suas declarações públicas hostis contra eles nos últimos dias. "Como você sabe, estamos nos dando muito bem com o governo atual."

O líder americano se recusou a dizer o que poderia levá-lo a enviar tropas para a Venezuela, mas pareceu dissipar uma ameaça imediata de ação militar. "Não posso dizer isso. Eu realmente não gostaria de dizer isso, mas eles estão nos tratando com muito respeito", respondeu.

Trump também cogitou uma possível viagem à Venezuela no futuro. "Acho que em algum momento será seguro", disse ao jornal.

PLANO DOS EUA PARA A VENEZUELA TEM TRÊS FASES

O primeiro passo é estabilizar o país sul-americano. "Não queremos que ele desemboque em caos", disse Marco Rubio, secretário de Estado, nesta quarta-feira. Para ele, o bloqueio das exportações de petróleo venezuelano faz parte do período de estabilização.

Dinheiro do petróleo apreendido beneficiará os venezuelanos, diz Rubio. "Vamos vendê-lo no mercado, não com os descontos que a Venezuela vinha recebendo. Esse dinheiro será então administrado de tal forma que controlaremos como ele será distribuído, de um jeito que beneficie o povo venezuelano, não a corrupção, não o regime."

Ele chamou a segunda fase de "recuperação". Segundo o funcionário de Trump, a etapa consiste em garantir que empresas americanas e de outros países tenham "acesso ao mercado venezuelano de maneira justa".

O segundo momento também incluiria um "processo de reconciliação nacional". "Para que as forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e comecem a reconstruir a sociedade civil", explicou ele, sem dar mais detalhes e prazos para a execução do plano.

O plano inclui a transição de poder. Ele, no entanto, afirmou que ainda é muito cedo para discutir o cronograma para as eleições na Venezuela. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, fez um pronunciamento no mesmo sentido.

"Algumas dessas etapas vão se sobrepor. Eu descrevi tudo isso a eles com grande nível de detalhe. Teremos mais informações nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando aqui de uma forma muito positiva", disse Rubio.