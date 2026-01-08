As informações são do Minnesota Star Tribune. De acordo com o jornal The New York Times, outros locais do país também realizaram protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes estavam realizando operações direcionadas quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos.

Segundo Tricia o agente do ICE disparou tiros defensivos quando a mulher tentou atropelar os demais agentes que estavam na ação.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris classificou o episódio como chocante, em postagem nas redes sociais, e criticou o argumento defendido pela Casa Branca.

Muitos de nós vimos o vídeo horrível e doloroso, que deixa claro que a explicação do governo Trump sobre esse tiroteio é pura manipulação. Uma investigação completa e justa em nível estadual é absolutamente necessária, escreveu Kamala.

Moradores que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo.

Vídeos postados em redes sociais mostram o crime de vários ângulos. Os agentes se aproximam pela lateral do veículo e tentaram abrir a porta da motorista. Ela então acelera e tenta sair com o carro, quando outro agente dispara tiros à queima-roupa.

