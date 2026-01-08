BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O regime chavista anunciou nesta quinta-feira (8) que irá libertar presos políticos na Venezuela, incluindo estrangeiros. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

"Para a convivência pacífica, o governo bolivariano junto com as instituições do Estado decidiu liberar um número significativo de venezuelanos e estrangeiros", afirmou ele.

"É um gesto unilateral de paz e não foi acordado com nenhuma outra parte", disse ele, que é irmão da líder interina Delcy Rodríguez. Sem dar detalhes sobre a identidade dos presos, ele acrescentou que "esses processos de liberação estão acontecendo a partir deste exato momento."

Aos jornalistas que acompanhavam o discurso, Rodríguez apenas disse, em seguida, que a libertação dos presos ocorreria "em algumas horas".

Na mesma ocasião, o líder parlamentar agradeceu ao político espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, ao presidente Lula da Silva e ao Catar, "que responderam prontamente ao apelo" da líder interina, especificou.

O parlamentar também disse que a pressão do governo de Donald Trump por petróleo venezuelano é algo que faz parte de acordos entre dois governos soberanos que fazem negócios há anos.

Se confirmadas, essas são as primeiras libertações sob Delcy Rodríguez, que assumiu após a captura do ditador deposto Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em uma operação militar dos EUA, no sábado (3). Ambos estão presos em Nova York.

A ONG Fórum Penal registrou 806 presos por motivos políticos na Venezuela, incluindo 175 militares.