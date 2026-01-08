SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes federais de imigração dos EUA atiraram em duas pessoas na cidade de Portland, no Oregon, na tarde desta quinta (8), informou uma afiliada da rede de notícias ABC News. Segundo a polícia local, as condições de saúde de ambas são desconhecidas.

Pessoas ouvidas pela ABC afirmaram que o FBI está a caminho do local. De acordo com essas fontes, os agentes envolvidos no incidente são do CBP (Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA), e não do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega).

Via de regra, o CBP atua nas regiões de fronteira do país, especialmente ao sul. A cidade de Portland fica na região noroeste dos EUA, próxima à costa do Pacífico.

O episódio acontece um dia depois de um membro do ICE, o serviço de imigração americano, matar a tiros uma mulher de 37 anos em Minneapolis. A ação provocou indignação de moradores, políticos e autoridades locais e deve desencadear uma nova onda de protestos massivos pelo país.

A vítima do incidente de quarta foi identificada como Renee Nicole Good. Segundo relatos de familiares à imprensa americana, ela tinha três filhos: uma menina de 15 anos e dois meninos, de 12 e 6. Ela também era uma poeta premiada e amante de cinema.

Tags:

Imprensa