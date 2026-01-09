SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump ameaçou na noite desta quinta (8) atacar por terra cartéis de drogas no México. O presidente dos Estados Unidos afirmou, em entrevista à rede de televisão Fox News: "Vamos começar a atacar os cartéis por terra. Eles mandam no México".

Trump já havia ameaçado, em 2025, realizar incursões militares em território mexicano. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, rejeitou repetidamente a possibilidade de "qualquer intervenção" dos EUA em seu território e reiterou que isso violaria a soberania do país.

Sob pressão do presidente republicano, o governo mexicano tem intensificado ações contra o narcotráfico com o objetivo de frear o envio de drogas sintéticas, como o fentanil, para os EUA.

Em meados de dezembro, Trump assinou um decreto que equipara o fentanil, opioide sintético potente, a uma arma de destruição em massa. Naquele momento, Sheinbaum rebateu, afirmando ser necessário analisar as causas de consumo antes de mudar sua classificação.

O fentanil está no centro de uma crise de saúde pública nos EUA, com dezenas de milhares de mortes registradas todos os anos por overdose. A agência antidrogas americana, a DEA, sustenta que os cartéis mexicanos estão "no coração da crise de drogas sintéticas" enfrentada pelo país.

Em meio a sua política de combate às drogas, Trump assinou no início de seu mandato um decreto que classificou diversos cartéis de "organizações terroristas", incluindo vários de origem mexicana.

Dias depois, ainda em dezembro, a mexicana pediu que a ONU atuasse para "impedir qualquer derramamento de sangue" na Venezuela.

Durante a mesma entrevista desta quinta, Trump indicou que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, irá a Washington na próxima semana. "Bem, eu sei que ela virá na próxima semana, e estou ansioso para cumprimentá-la", afirmou.

Trump ainda respondeu sobre próximos passos do regime venezuelano. O americano defendeu que levará tempo para que o país sul-americano, atualmente liderado pela líder interina Delcy Rodríguez, chegue a um ponto em que possa realizar eleições.

"Temos que reconstruir o país. Eles não conseguiriam realizar eleições", disse. "Eles nem saberiam como realizar eleições agora."

A Venezuela, membro da OPEP, é uma das maiores produtoras de petróleo. Sua indústria tornou-se um ponto central do governo Trump, com um funcionário de alto escalão dizendo à agência de notícias Reuters que as vendas de petróleo para os EUA começarão imediatamente com um carregamento inicial de aproximadamente 30 a 50 milhões de barris e continuarão indefinidamente.

Trump disse que se reunirá com executivos do setor petrolífero na Casa Branca nesta sexta (9). Essas empresas petrolíferas, segundo o presidente, desempenharão um papel fundamental na reconstrução da indústria petrolífera da Venezuela.

"Eles vão reconstruir toda a infraestrutura petrolífera. Vão investir pelo menos US$ 100 bilhões, e o petróleo que eles têm é incrível, de uma qualidade e quantidade inacreditáveis", disse ele.