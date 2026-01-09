SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kate Middleton completou 44 anos nesta sexta-feira (9) com uma mensagem marcada por introspecção.

Em vez de fotos comemorativas, a Princesa de Gales escolheu dividir um vídeo reflexivo sobre cura, tempo e conexão com a natureza ?tema que a acompanhou ao longo do último ano, desde o diagnóstico de câncer anunciado em 2024.

A publicação, divulgada nos perfis oficiais da família real, marca o encerramento da série Mother Nature, projeto audiovisual criado por Kate durante o tratamento e pensado como um espaço pessoal de reflexão. O episódio final, intitulado Inverno, usa paisagens geladas, rios calmos e campos cobertos de gelo como metáforas para atravessar períodos difíceis e silenciosos da vida.

Na narração, Kate fala de forma direta sobre processos internos vividos durante a doença, hoje em remissão. "Mesmo na estação mais fria e escura, o inverno tem uma forma de nos trazer quietude, paciência e reflexão", afirma. Segundo ela, é nesse momento de desaceleração que se torna possível enxergar com mais clareza. "Quando o rio desacelera, conseguimos ver nosso próprio reflexo."

Ao longo do vídeo, a princesa associa o fluxo da água às transformações emocionais provocadas pela cura. Em um dos trechos mais pessoais, diz sentir-se "profundamente grata" pelo caminho percorrido. "Os rios dentro de nós passam a fluir com mais leveza. Medos são levados embora. Encontramos paz nas lágrimas e redescobrimos o que significa estar vivo", narra.

A natureza surge como personagem central do projeto e também como suporte emocional. Kate afirma que o contato com ambientes naturais foi essencial durante o período mais delicado do tratamento. "Estar em sintonia com a natureza é aprender com uma professora tranquila, uma voz suave que nos orienta e, com o tempo, nos ajuda a curar", diz.

Na legenda da publicação, a princesa reforçou o caráter íntimo da série e explicou que Mother Nature nasceu como "uma reflexão criativa profundamente pessoal sobre como a natureza me ajudou a atravessar o processo de cura".