SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada Gladis Aurora López, membro do Partido Nacional de Honduras, foi atacada nesta quinta-feira (8) com um objeto explosivo enquanto respondia perguntas da imprensa, em frente ao prédio do Congresso Nacional em Tegucigalpa, capital de Honduras.

Ataque deixou a parlamentar com ferimentos nas costas e na cabeça. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a deputada foi atingida.

No dia, seria realizada uma sessão onde seria apresentado um relatório sobre os resultados das últimas eleições gerais. Segundo a imprensa local, a sessão foi convocada pelo presidente do Parlamento, Luís Redondo.

O ataque aconteceu momentos antes da parlamentar entrar no prédio do Legislativo. A deputada foi socorrida por pessoas que estavam no local e por equipes de que estavam no Congresso. Lopez foi levada a um hospital na capital de Honduras.

O recém-eleito presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura , lamentou o incidente em entrevista ao Canal 3. "Não quero acreditar que o incidente no Parlamento tenha sido realmente motivado politicamente, mas essas coisas simplesmente não podem acontecer...Há uma eleição clara se aproximando, uma eleição com um novo presidente e um novo Congresso, onde todos devemos respeitar a lei, trabalhar pacificamente e dar respostas ao povo", disse Asfura, que assumirá o cargo em 27 de janeiro.

A Polícia Civil e o Exército de Honduras reforçaram a segurança no Parlamento após o ataque. Policiais e militares ficaram em frente ao prédio, onde um pequeno grupo ligado ao partido governista Libre gritava "voto por voto".