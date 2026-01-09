SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (9) que as grandes petrolíferas investirão "pelo menos US$ 100 bilhões (R$ 538,9 bilhões)" na Venezuela.

"Eles vão reconstruir toda a infraestrutura de petróleo. Vão gastar pelo menos US$ 100 bilhões e o petróleo que possuem é inacreditável, com uma qualidade e quantidade inacreditáveis", afirmou Trump em entrevista à emissora Fox News.

Nesta semana, Trump havia anunciado que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA. A estatal PDSVA confirmou que já negocia um acordo de venda com os EUA. No momento, a Chevron é a única empresa norte-americana habilitada a operar no país.

O presidente norte-americano se reunirá nesta sexta-feira com executivos das petrolíferas dos EUA para debater o que será feito na Venezuela.

Segundo a Bloomberg, o encontro na Casa Branca terá a participação das grandes empresas do setor (como Chevron, Exxon e ConocoPhillips), produtoras independentes (Continental Resources e Hilcorp Energy), refinarias (Valero Energy e Marathon Petroleum) e empresas de serviços (Halliburton, Vitol Amercas). Petrolíferas de outros países também foram convidadas como Shell, Repsol e Eni SpA.

A Venezuela, membro da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), detém as maiores reservas de petróleo e é um de seus maiores produtores.

Trump afirmou na quarta-feira (7), ao The New York Times, que espera que os EUA administrem a Venezuela e extraiam petróleo de suas enormes reservas por anos, e insistiu que o governo interino do país ?todos ex-leais ao agora preso Nicolás Maduro? está "nos dando tudo o que consideramos necessário".

O republicano também declarou que o país sul-americano comprará produtos dos EUA com os lucros advindos da venda do petróleo.

De acordo com o Financial Times, as equipes dos dois países buscam retirar barreiras burocráticas, já que o petróleo venezuelano enfrenta sanções do governo norte-americano desde o final do ano passado. Além disso, a Venezuela foi excluída do sistema internacional de pagamentos Swift, o que impediria a transferência de dinheiro para Caracas.

DINHEIRO DO PETRÓLEO SOB CUSTÓDIA DOS EUA

Os Estados Unidos planejam depositar a receita da venda de óleo bruto em contas sob seu controle. "Esses fundos serão distribuídos em benefício do povo americano e do povo venezuelano", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, repetindo discurso feito por Trump.

"Não estamos roubando o petróleo de ninguém", afirmou o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright.

A China é, até agora, o principal cliente do petróleo venezuelano, que chegava a seus portos a preço com desconto devido às sanções americanas e à dificuldade de transportá-lo.

O temor é que as cargas da Venezuela destinadas à China fossem redirecionadas para os EUA. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, criticou a atitude norte-americana. "O uso descarado da força pelos Estados Unidos contra a Venezuela e sua exigência de 'América em primeiro lugar' quando a Venezuela se desfaz de seus próprios recursos petrolíferos são atos típicos de intimidação", avaliou