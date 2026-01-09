SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase uma semana após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, Washington e Caracas retomaram os contatos diplomáticos, ainda que de forma limitada, e já avaliam a reabertura de embaixadas nos dois países.

A Venezuela anunciou nesta sexta-feira (9) o início do que chamou de "processo exploratório" para retomar as relações com Washington, rompidas desde 2019. Os EUA, por sua vez, enviaram ao país sul-americano uma delegação liderada por John McNamara, encarregado de negócios americano na Colômbia, para fazer uma avaliação de uma possível volta gradual das operações diplomáticas.

Segundo comunicado divulgado pelo chanceler venezuelano, Yván Gil, o regime da líder interina do país, Delcy Rodríguez, decidiu abrir um canal preliminar com Washington para restabelecer representações nos dois países. No texto, Caracas afirma que a medida tem o objetivo de avaliar as condições para a retomada formal das relações bilaterais.

O regime venezuelano confirmou também a chegada da delegação dos EUA a Caracas e informou que enviará uma representação oficial a Washington como parte desse processo inicial de aproximação.

Em comunicado separado, a Venezuela reiterou que a fase atual é de "caráter exploratório", sem explicar o que isso significa, e voltada à reconstrução da presença diplomática mútua. Do lado americano, funcionários do Departamento de Estado disseram que farão avaliações técnicas e logísticas.

A movimentação marca um gesto raro de diálogo direto entre os dois países após anos de ruptura diplomática. Ocorre também num contexto ainda de tensão política e militar entre Caracas e Washington.

Apesar dos movimentos iniciais para reaproximação, diplomatas ouvidos pela agência de notícias AFP afirmam que Washington ainda não tomou uma decisão sobre a reabertura da embaixada. Segundo as autoridaades, questões logísticas continuam em análise, embora os EUA estejam preparados para retomar a missão diplomática assim que o presidente Donald Trump autorizar.

Desde o fechamento da embaixada na Venezuela, as operações americanas relacionadas ao país passaram a ser conduzidas a partir da embaixada na Colômbia, que também funcionou sem um embaixador titular durante esse período.