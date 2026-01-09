Trump se empoderou com o que fez na Venezuela. É muito provável que ele passe a agir em outros territórios, como a Groenlândia. Ele disse também que pode mandar expedições terrestres contra o México. Se o Trump está resolvendo o que ele acha ser o quintal dos EUA, então o quintal da Rússia também tem que ser organizado, destacou Silva.

No final do ano passado, os EUA publicaram documento com a estratégia de segurança nacional reafirmando a proeminência de Washington no Hemisfério Ocidental, que engloba as Américas do Sul, Central e do Norte, o que foi interpretado como um recado à China e outros adversários da Casa Branca.

Europa encurralada

O analista militar e de geopolítica Robinson Farinazzo, oficial da reserva da Marinha do Brasil, disse à Agência Brasil que as ambições de Trump com a Groenlândia colocam a Europa em uma posição ainda mais delicada.

O Trump querendo a Groenlândia, de um lado, e os russos atacando do outro. Com uma arma sofisticada dessa [míssil Oreshnik], eu acho que alguns líderes europeus vão ter que pensar duas vezes quais vão ser as próximas decisões. O grande perdedor, lógico, é a Ucrânia. Mas o segundo maior perdedor nessa guerra é a Europa, comentou Farinazzo.

O militar brasileiro acrescenta que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não tem equipamentos para interceptar o míssil hipersônico da Rússia. Ao mesmo tempo, a aliança militar estaria em risco com as ameaças do Trump à Groenlândia.

A Europa não pode brigar em duas frentes. Se o Trump tomar a Groenlândia à revelia da Europa, acabou a Otan. Além disso, a Otan está dividida porque a Turquia tem ambições no Oriente Médio que contrariam as políticas de muitas lideranças da organização, acrescentou Farinazzo.

Para o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, o ataque com míssil hipersônico foi um aviso de Putin para a Europa, que tem dificultado um acordo para a guerra na Ucrânia e que estaria por trás do ataque a uma das residências de Putin.