SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado pelo celular de um agente do ICE mostra o momento em que Renee Nicole Good, 37, foi morta, em Minneapolis, na quarta-feira (7). As imagens foram divulgadas pela rede americana Alpha News, e republicadas em redes sociais pela Casa Branca e pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Um agente do serviço de imigração americano matou Good a tiros, dentro de seu carro, em meio a uma operação de fiscalização imigratória na cidade. Ela estava a poucos quarteirões de sua casa, onde morava com sua esposa e um filho de 6 anos.

No vídeo, é possível perceber o agente rodeando o veículo. A mulher diz: "Está tudo bem, cara". Outro oficial grita para que Good saia do carro e, em seguida, ela dá ré em um movimento que sugere que buscava desviar do agente à sua frente.

Autoridades federais afirmam que o oficial teria disparado após a mulher tentar atropelá-lo. Trump afirmou mais de uma vez que o caso parece ter sido um ato de legítima defesa. "A mulher que dirigia o carro estava muito agitada, obstruindo e resistindo, e então, de forma violenta, intencional e cruel, atingiu o agente do ICE, que aparentemente atirou nela em legítima defesa", disse nas redes sociais.

As imagens, porém, não corroboram as afirmações do presidente. Uma análise feita pelo jornal The New York Times examinou vídeos do incidente gravados de diferentes ângulos e concluiu que o veículo parece estar se afastando do agente que, em seguida, atira. Isso contradiz a tese de que a mulher teria tentado atropelá-lo.

Em uma entrevista ao jornal, o presidente afirmou que "não gosta" que esse tipo de episódio ocorra e que "a cena é terrível", mas não voltou atrás em sua narrativa.

Após a publicação deste novo vídeo, ainda nesta sexta, o vice-presidente J. D. Vance chamou de repugnante "o que a imprensa fez ao mentir sobre esse policial inocente". Ele repete a afirmação de Trump de que o ato teria sido em legítima defesa. "Vocês todos deveriam ter vergonha", disse ele.

O prefeito da cidade, Jacob Frey, culpou o presidente por aumentar as tensões em torno da fiscalização imigratória. "Para o ICE, deem o fora de Minneapolis. Não queremos vocês aqui", afirmou o democrata em pronunciamento. O governador de Minnesota, Tim Walz -que concorreu à vice-Presidência ao lado de Kamala Harris em 2024-, criticou o governo do republicano por sua resposta ao incidente, que classificou de "terrorismo doméstico". "Não acreditem nessa máquina de propaganda", escreveu.

Renee Nicole Good tinha "parado para ajudar" seus vizinhos quando foi morta, disse sua esposa em um comunicado. O casal havia chegado a Minneapolis há quase um ano, procurando um lugar onde elas e o filho pudessem se sentir confortáveis. "Na quarta-feira, 7 de janeiro, paramos para ajudar nossos vizinhos. Nós tínhamos apitos. Eles tinham armas", disse Rebecca Good nesta sexta (9).

"Estávamos criando nosso filho para acreditar que, não importa de onde você venha ou como você se pareça, todos nós merecemos compaixão e bondade", diz o comunicado. "Renee vivia essa crença todos os dias. Ela é puro amor. Ela é pura alegria. Ela é pura luz do sol."