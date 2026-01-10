SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou nesta sexta-feira (10) que não vê necessidade de ordenar uma operação para capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assim como fez com o ditador venezuelano Nicolás Maduro.

"Não acho que será necessário", falou. A declaração foi dada após ser questionado por um repórter, durante uma reunião com executivos do setor de petróleo, se pensava que algum dia ordenaria uma missão para captura do líder russo.

O republicano disse que tem um "ótimo relacionamento" com Putin, mas assumiu estar decepcionado. Segundo ele, o desapontamento está relacionado com a falta de resolução da Guerra na Ucrânia, que dura há quase quatro anos.

"Estou muito decepcionado, resolvi oito guerras. Achei que esta [o conflito na Ucrânia] estaria ali no meio ou talvez uma das mais fáceis", disse Trump.

O presidente americano destacou a situação da economia russa, além das milhares de mortes. "E não sei se você sabe, Peter, mas no último mês eles perderam 31 mil pessoas, muitas delas soldados russos. E a economia russa está em má situação. Acho que vamos acabar resolvendo isso", respondeu ao jornalista.

Trump afirmou que Putin tem medo dos EUA. "Gostaria que tivéssemos resolvido isso mais rápido. A Europa tem feito muito pela Ucrânia, mas não tem sido o suficiente e obviamente eu diria que o presidente Putin não tem medo da Europa, ele tem medo dos EUA, liderados por mim."

NEGOCIAÇÕES DE PAZ

As negociações de paz foram retomadas nesta semana. As delegações dos EUA e da Ucrânia estiveram em Paris para rodadas de conversações entre os aliados de Kiev sobre as garantias de segurança para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo com a Rússia, que tem sido fria no processo.

Os negociadores teriam revisado questões espinhosas do acordo. "Esperamos, em particular, que as questões mais difíceis da estrutura básica para acabar com a guerra sejam discutidas - ou seja, questões relacionadas à Usina Nuclear de Zaporizhzhia e aos territórios", escreveu Zelensky no X.