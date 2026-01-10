Segundo o comunicado assinado pela estatal petrolífera do país, a PDVSA, a embarcação havia deixado o país sem pagamento ou autorização venezuelana.

Graças a essa primeira exitosa operação conjunta, o navio se encontra navegando em regresso às águas venezuelanas para sua proteção e ações pertinentes, afirma a nota.



O próprio presidente Donald Trump (dos Estados Unidos) divulgou em sua rede social que, em coordenação com as autoridades interinas da Venezuela, foi apreendido um navio-tanque que deixou o país sem autorização.

Este navio-tanque está agora a caminho de volta para a Venezuela, e o petróleo será vendido através do Grande Acordo Energético, que criamos para esse tipo de venda, escreveu.

Abertura de embaixadas

A operação conjunta ocorreu no mesmo dia em que a presidente interina, Delcy Rodríguez, tratou do "processo diplomático" para a abertura de embaixadas dos Estados Unidos.

Seu principal objetivo é reiterar nossa condenação à agressão sofrida pelo nosso povo, escreveu. Neste sábado (10), a intervenção armada dos estadunidenses (com o sequestro e prisão do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores), completa uma semana



Ela ponderou ainda que a resposta à intervenção estadunidense será por meio da diplomacia.

Usaremos nossa diplomacia bolivariana de paz para defender a estabilidade, o futuro e nossa sagrada soberania.



Delcy Rodrigues afirmou que esse será o caminho que para proteger o povo e também para garantir o retorno do Presidente Nicolás Maduro e de Cilia Flores. Ela cita que isso ocorrerá com paciência e determinação estratégica.

