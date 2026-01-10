BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) vai devolver à Argentina a responsabilidade pela representação diplomática do país na Venezuela. A custódia da embaixada e das atividades consulares argentinas em Caracas estava sob os cuidados do Itamaraty desde agosto de 2024, em meio a uma crise entre o regime de Nicolás Maduro e o governo Javier Milei.

A decisão de Lula foi comunicada à Argentina na tarde de quinta-feira (8), poucos dias depois da derrubada de Maduro pelos EUA. No dia seguinte, o Brasil avisou aos venezuelanos que deixaria o controle da embaixada. A passagem de bastão para os argentinos deve começar ao longo da próxima semana.

A decisão foi tomada após discussões internas no Itamaraty, com o aval de Lula.

A mudança de posição do Brasil ocorre diante de atritos entre Lula e Milei em relação à operação americana que tirou Maduro do poder. O presidente argentino fez uma série de provocações ao líder brasileiro, com críticas à sua antiga relação com o regime chavista.

Segundo diplomatas que participaram das discussões, nas atuais circunstâncias, o Brasil não precisa mais assumir os riscos que a missão de proteger a embaixada argentina representou ao longo dos últimos 17 meses. Com a saída de Maduro, a Argentina poderia retomar essa responsabilidade, segundo esses mesmos funcionários do Itamaraty.

O governo brasileiro vai manter a responsabilidade pela representação diplomática do Peru na capital venezuelana. Os peruanos romperam relações com a Venezuela diante das contestações sobre o resultado das eleições que deram um novo mandato a Maduro.

O Brasil assumiu a representação diplomática das embaixadas da Argentina e do Peru em Caracas no início de agosto de 2024. Também ficou sob responsabilidade brasileira o cuidado das instalações e, mais importante, de seis asilados venezuelanos que estavam sob proteção do governo Milei.

Na ocasião, o medida foi considerada surpreendente, por mostrar a colaboração entre Brasília e Buenos Aires em um momento no qual as rusgas a nível presidencial entre Lula e Milei já chamavam a atenção.

O presidente argentino saudou publicamente a iniciativa do governo brasileiro naquela época, sem mencionar Lula. "Agradeço imensamente a disposição do Brasil em assumir a custódia da embaixada argentina na Venezuela", afirmou o ultraliberal. "Os laços de amizade que unem a Argentina ao Brasil são muito fortes e históricos."

Os seis asilados venezuelanos que receberam proteção da gestão Milei fazem parte da campanha de Edmundo González, que foi candidato da principal coalizão opositora à Presidência em 2024, e de María Corina Machado, maior líder opositora na Venezuela.

Entre eles, estavam Magalli Meda, uma das principais colaboradoras de María Corina, e Pedro Urruchurtu, responsável pelas articulações internacionais do movimento liderado pela opositora do regime venezuelano.