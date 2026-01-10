SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a captura do ditador Nicolás Maduro por tropas americanas na Venezuela, há cerca de uma semana, um novo capítulo do chavismo se inicia, sob liderança de Delcy Rodríguez. A então vice herda uma economia que, na última década, viu seus índices decaírem, na sequência de um período de crescimento impulsionado por Hugo Chávez e não mantido por Maduro.

A crise prolongada também teve impacto direto na demografia do país. Ao longo da última década, a Venezuela registrou um intenso êxodo, com milhões de cidadãos deixando o território. Como resultado também disso, a população é hoje estimada em cerca de 26,6 milhões de habitantes.

Alçado ao poder em 1999, Hugo Chávez conduziu o país por um período de expansão até sua morte, em 2013. A trajetória, no entanto, não se sustentou sob o comando de Nicolás Maduro, quando indicadores econômicos passaram a se deteriorar de forma mais acentuada, aprofundando desequilíbrios já presentes e ampliando a crise estrutural venezuelana.

Apesar de concentrar as maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, descobertas há cerca de cem anos, a Venezuela enfrenta uma queda persistente na produção desde os anos 2000. A dependência histórica do setor segue como eixo central da economia, ao mesmo tempo em que limita a diversificação das fontes de receita do Estado.