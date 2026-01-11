SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial que estava preso após criticar o regime do ditador Nicolás Maduro morreu neste sábado (10) na Venezuela, enquanto a libertação de prisioneiros políticos acontece lentamente.

Edison José Torres Fernández, 52, morreu dentro de uma prisão em Caracas. O Comitê de Familiares pela Liberdade dos Presos Políticos, que informou sobre a morte pelo X, disse que não há informações oficiais até o momento sobre o que possa ter acontecido.

O homem era um agente da polícia do estado de Portuguesa. Segundo a ONG, ele era lotado na brigada do hospital Guanare, com mais de 20 anos de serviço.

Edison foi preso em 9 de dezembro de 2025. Ainda de acordo com a instituição, a detenção ocorreu após ele compartilhar mensagens críticas ao regime e ao governador do estado. "Extraoficialmente, foi acusado de traição e conspiração criminosa", afirmou.

Comitê exige uma investigação imediata sobre a morte de policial. O órgão diz ainda que não há qualquer notícia sobre o atendimento médico que possa ter recebido durante a custódia e muito menos sobre a causa da morte. "Essa falta de informação e transparência torna o Estado responsável por sua vida e bem-estar."

Ninguém mais pode morrer sob custódia do Estado. A vida das pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade absoluta daqueles que as mantêm detidas. Comitê de Familiares pela Liberdade dos Presos Políticos

VENEZUELA LIBERTA 17 DETENTOS

A Venezuela libertou 17 presos políticos desde que os EUA invadirem o país sul-americano e capturaram o ditador Nicolás Maduro. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a libertação dos presos políticos era um sinal da "busca pela paz" e que ele havia cancelado uma segunda onda planejada de ataques contra o país.

A organização não governamental Foro Penal estima que haja 863 presos políticos na Venezuela. Entre eles, estão figuras políticas, ativistas de direitos humanos, manifestantes presos após as polêmicas eleições de 2024 e jornalistas. O número inclui pelo menos 86 estrangeiros, alguns dos quais enfrentam acusações criminais.

QUEM SÃO OS PRISIONEIROS SOLTOS PELA VENEZUELA

Rocio San MiguelAndrés Martninez AdasmeJosé Maria BasoaMiguel MorenoErnesto GorbeEnrique Márquez, ex-candidato à presidênciaBiagio PilieriLuigi GasperinLarry Osorio ChíaVirgilio LaverdeDidelis CorredorAntonio Gerardo Buzetta PachecoDiógenes Omar Angulo MolinaLuis Fernando Junior Sánchez FloresYanny Esther González TeránLuis Aquiles RojasFederico Tomás Ayala ZawiskaCom AFP e Reuters