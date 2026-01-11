SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista brasileiro morreu neste sábado (10) em um grave acidente na cidade de Posadas, na província de Missões (Misiones), na Argentina.

Wesley Santiago Souza, 30, morreu em acidente de moto. Segundo a mídia local, acidente ocorreu por volta das 16h15 (horário de Brasília) de ontem, no cruzamento das avenidas Quaranta e Zapiola. O motociclista, que conduzia uma BMW GS, colidiu com um veículo Chevrolet Prisma.

Motorista do carro foi hospitalizado, mas não sofreu lesões graves. Segundo o site local "El Territorio", o homem se chama Fabián Guillermo, foi levado a uma unidade de saúde e liberado.

Polícia local ainda investiga as circunstâncias do acidente. Contatada, a embaixada do Brasil na Argentina não respondeu a um pedido de comentário sobre o caso. O texto será atualizado, se houver pronunciamento.

Wesley era de Araraquara, no interior de São Paulo, e frequentava a Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana de Araraquara prestou homenagem a ele, que era diácono, desejando que "descanse no Senhor, firmado na promessa da ressurreição e da vida eterna".

Wesley passeava de moto pela Argentina. Segundo amigos, ele estava retornando de um passeio da Rota 40 -estrada que vai da Patagônia (sul da Argentina) até La Quiaca, ao norte, na fronteira com a Bolívia- com um amigo do trabalho.

Autoridades argentinas devem liberar o corpo e família faz campanha para bancar serviços funerários. Segundo Nivaldo Pereira, amigo de Wesley e membro da Igreja Presbiteriana de Araraquara, foi iniciada uma campanha para ajudar a pagar o traslado, cujo custo pode variar entre US$ 4.000 (cerca de R$ 21,5 mil) e US$ 15.000 (cerca de R$ 80 mil). Arrecadação vai ser mediada por membros da instituição religiosa.

