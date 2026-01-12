SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (11) que seu governo está trabalhando bem com a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e que estaria aberto a se encontrar com ela.

"A Venezuela está realmente indo bem. Estamos trabalhando muito bem com a liderança", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One, voltando da Flórida para Washington.

Questionado se planejava se encontrar com Delcy, que era vice-presidente do ditador deposto Nicolás Maduro, Trump respondeu: "Em algum momento estarei."

Na plataforma Truth Social, o presidente americano publicou uma montagem de uma biografia no formato da Wikipedia em que aparece como presidente interino da Venezuela com data iniciada em janeiro deste ano e sem prazo final. A informação está acima da sua identificação como presidente dos EUA desde janeiro de 2025.