PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Um novo incidente com drones está adicionando uma camada de tensão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, uma vez que o país liderado por Kim Jong-un afirma que drones do vizinho invadiram o seu espaço aéreo para coletar informações militares e que a comunidade internacional deve estar alerta para o risco de conflito.

Segundo a KCNA, agência estatal de Pyongyang, a violação aconteceu no início de janeiro, e a aeronave não tripulada estava equipada com dispositivos de monitoramento e teria sido abatida pelo Exército norte-coreano após sobrevoar o país por três horas e dez minutos.

O drone teria partido da cidade de Incheon, na Coreia do Sul, e teria como objetivo filmar "os principais pontos de interesse da Coreia do Norte". As câmeras acopladas teriam feito gravações que totalizaram cerca de 14 minutos.

As autoridades de Seul afirmaram que informações preliminares indicam que o país não opera o drone em questão e que não houve operação de drones nas datas indicadas.

"Não temos a intenção de provocar ou irritar a Coreia do Norte e continuaremos a tomar medidas práticas e a envidar esforços para aliviar as tensões e construir confiança entre as duas Coreias", declarou Kim Hong-chul, diretor do gabinete de Políticas do Ministério da Defesa Nacional.

Em resposta, Kim Yo Jong, irmã de Kim Jong-un e vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, afirmou que a Coreia do Sul é responsável pela invasão do espaço aéreo mesmo que tenha sido um ato civil e que "fez uma escolha sábia para sua sobrevivência ao tornar pública sua posição oficial de nunca nos provocar ou irritar".

"Se a República da Coreia optar por nos provocar novamente no futuro, jamais conseguirá lidar com as terríveis consequências que isso acarretará", declarou, de acordo com a KCNA.

Segundo Pyongyang, o incidente ocorreu após um outro drone do país vizinho ter sobrevoado o espaço aéreo norte-coreano em setembro último. Nesta ocasião, teriam sido gravadas informações por cerca de seis horas.

"A Coreia do Sul é o inimigo mais hostil que já enfrentamos, cuja natureza jamais poderá ser alterada, e um alvo que certamente destruiremos caso nos ataque", diz a KCNA. "A comunidade internacional deve compreender claramente a causa principal da escalada da tensão na península coreana e o perigo de um conflito armado."

O incidente ocorreu às vésperas do presidente Lee Jae Myung chegar a Pequim para uma visita de Estado, em um movimento de aproximação entre os países, que vivem relação instável devido à aliança de Seul com Washington e a de Pequim com Pyongyang.

Na ocasião, Lee pediu ao líder do regime chinês, Xi Jinping, que mediasse os esforços de tentativa de diálogo empreendidos pela Coreia do Sul. O presidente afirmou que o líder chinês observou que era necessária paciência ao discutir a Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Desde que Lee assumiu a presidência do país, no ano passado, Kim tem ignorado as tentativas do presidente de abrir um canal de diálogo entre as Coreias.

Em setembro, Lee disse a repórteres que os países vivem uma situação muito perigosa e um conflito acidental pode ocorrer a qualquer momento.

"As relações intercoreanas se tornaram muito hostis e conflituosas. Na ausência até mesmo de um nível básico de confiança, o Norte está demonstrando um comportamento muito extremo", afirmou Lee, segundo a Yonhap.