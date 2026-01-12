SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta oficial do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, compartilhou nas redes sociais uma charge que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um sarcófago destroçado. O desenho é acompanhado da frase: "Ele também será derrubado".

O post é de domingo (11), mesmo dia em que o americano afirmou que avalia respostas à violenta repressão aos protestos no país. A imagem publicada mostra Trump representado como um sarcófago adornado com a bandeira e o símbolo americanos, mas trincado e se desfazendo em rachaduras.

Já nesta segunda (12), o Irã afirmou que mantém o diálogo aberto com os EUA. "O canal de comunicação entre nosso Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o enviado especial dos EUA [Steve Witkoff] está aberto, e mensagens são trocadas sempre que necessário", disse o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei.

Os contatos também permanecem abertos por meio da Suíça, mediadora tradicional, afirmou ele. Araqchi reiterou, em uma reunião com embaixadores estrangeiros em Teerã, que a República Islâmica está preparada para a guerra, mas também aberta ao diálogo.

A mais recente onda de manifestações representa um dos maiores desafios ao regime teocrático desde a Revolução Islâmica de 1979.

O Irã já enfrentou protestos em massa nas últimas décadas, mas, desta vez, os atos estão por todo o país e ocorrem em um momento delicado. A Rússia, uma importante parceira, está em guerra na Ucrânia há quase quatro anos, e aliados do regime na região sofreram derrotas nos últimos meses -o ditador Bashar al-Assad caiu na Síria, e o Hezbollah, no Líbano, enfrentou perdas em guerra com Israel.

A repressão já matou mais de 500 pessoas desde o dia 28 de dezembro, segundo o grupo de direitos humanos Hrana, com sede nos EUA. A ONG disse ter verificado a morte de 490 manifestantes e 48 membros das forças de segurança, com mais de 10.600 pessoas presas desde o início dos atos.

O Irã não divulgou um número oficial de mortos. O fluxo de informações do país está prejudicado por um bloqueio à internet desde quinta-feira (8).

Também no domingo, Trump afirmou que o Irã havia feito um convite para negociar seu programa nuclear. "O Irã quer negociar, sim. Podemos nos encontrar com eles. Uma reunião está sendo organizada, mas talvez tenhamos que agir devido ao que está acontecendo antes da reunião, mas uma reunião está sendo organizada. O Irã ligou, eles querem negociar", disse ele a jornalistas a bordo do Air Force One.

Israel e os EUA bombardearam instalações nucleares iranianas em uma guerra de 12 dias em junho.

Os protestos começaram em resposta à alta dos preços, mas logo se voltaram contra os governantes religiosos que estão no poder há mais de 45 anos.