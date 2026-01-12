A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que os Estados Unidos não vão invadir seu país para combater o tráfico de drogas, como havia afirmado Donald Trump há alguns dias.

Sheinbaum escreveu em uma rede social que telefonou nesta segunda-feira (12) para o norte-americano e teve uma boa conversa. A líder mexicana informou que conversaram sobre vários assuntos incluindo segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e investimentos.

Segundo a presidente, a colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre produzem resultados.

Trump chegou a dizer publicamente que os EUA fariam ataques por terra contra os cartéis mexicanos. Disse ainda que é muito triste ver e observar o que aconteceu neste país, referindo-se ao país vizinho.

Depois de invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro, Trump tem ameaçado outros países latino-americanos. Neste domingo (11), em sua rede social, o presidente dos EUA disse que Cuba não tem mais o petróleo e nem o dinheiro vindos da Venezuela.

O líder norte-americano escreveu também que seria melhor Cuba fazer um acordo [com os EUA] antes que seja tarde.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, reagiu e disse que Cuba é uma nação livre, independente e soberana.

Ninguém nos dirá o que fazer, afirmou.

Tags:

Claudia Sheinbaum | Estados Unidos | Invasão | México | Tráfico de Droga