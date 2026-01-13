BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (13) que cancelou qualquer diálogo com autoridades do Irã e instou manifestantes a "tomarem as instituições" do país.

"Patriotas iranianos, CONTINUEM A PROTESTAR -- TOMEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! Guarde os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um grande preço. Eu cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que essa matança sem sentido de manifestantes ACABE. SOCORRO ESTÁ A CAMINHO. MIGA!!! [Make Iran Great Again]", escreveu Trump na rede Truth Social.

O Irã havia dito nesta segunda-feira (12), um dia após o americano dizer que avaliava respostas à violenta repressão aos protestos no país, que mantém o diálogo aberto com os EUA. A mais recente onda de manifestações representa um dos maiores desafios ao regime teocrático desde a Revolução Islâmica de 1979.

No domingo (11), o republicano afirmou que os EUA podem se reunir com autoridades iranianas e que está em contato com a oposição. Ao mesmo tempo, porém, aumentou a pressão sobre os líderes da República Islâmica, inclusive ameaçando com uma possível ação militar em resposta à violência contra os manifestantes.