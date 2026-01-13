BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Uma onda gigante atingiu turistas e moradores em Santa Clara del Mar e Mar del Plata, no litoral argentino, na tarde de segunda-feira (12), resultando na morte de uma pessoa e ferindo mais de 30.

A onda levou à interdição das praias e à atuação de serviços de emergência. Segundo especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia, o fenômeno, que ainda está sendo estudado, poderia ser classificado como um minitsunami, causado por uma diferença de pressão entre a massa de ar e a superfície do mar.

Os minitsunamis são grandes ondas geradas por distúrbios atmosféricos, como tempestades e mudanças rápidas de pressão, que se diferenciam dos tsunamis tradicionais causados por terremotos. Essas ondas, como a que pode ter acontecido na costa argentina, podem chegar a mais de 1,80 metro de altura.

A vítima foi identificada como Yair Amir Manno Nuñez, tinha 29 anos, era natural de Mar del Plata e morava na França. Ele, que competia em provas de equitação, estava de férias em Santa Clara com sua namorada, quando foi arrastado e jogado contra pedras enquanto pescava.

As autoridades ainda monitoram o estado de saúde dos feridos em centros de saúde da região, e as praias da Costa Atlântica estão em estado de alerta.

A Defesa Civil da Província de Buenos Aires informou que eventos como esse são imprevisíveis e lembram que um episódio similar ocorreu em Mar del Plata, sem deixar feridos, na madrugada de 8 de dezembro de 2022.