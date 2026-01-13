SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Trabalhadores que atuam na produção do boneco Labubu, na China, estariam sendo explorados, de acordo com a China Labor Watch, uma ONG ligada aos direitos humanos.

Funcionários teriam os direitos violados. De acordo com a ONG, os trabalhadores de uma empresa chinesa fornecedora de Labubus, são obrigados a assinar contratos em branco. A dona da marca do brinquedo é Pop Mart.

Além disso, ocorreria a contratação de adolescentes de 16 e 17 anos sem a proteção especial exigida pela legislação chinesa para trabalhadores dessa faixa etária. Ainda, existiria a falta de treinamento adequado em saúde e segurança e outras violações dos direitos trabalhistas, segundo reportagem do jornal britânico "The Guardian".

Em resposta às acusações, a empresa afirma que leva muito a sério o bem-estar e a segurança dos trabalhadores. Segundo a Pop Mart, são realizadas auditorias regulares nos parceiros da cadeia de suprimentos. O caso, ainda de acordo com a companhia, será investigado.

A fábrica está localizada na província de Jiangxi, no sudeste da China. O boneco é um fenômeno mundial de vendas. Somente no primeiro semestre de 2025, a linha de brinquedos "Monstros", que inclui Labubus, gerou 4,8 bilhões de yuans (aproximadamente R$ 3,7 bilhões).

A ONG afirma que visitou a fábrica por várias vezes, ao longo dos últimos meses. Foram entrevistados ao menos 50 funcionários. No total, trabalham no local cerca de 4.500 pessoas. "Os trabalhadores menores de idade também geralmente não entendiam a natureza dos contratos que assinavam e não tinham uma noção clara de sua situação jurídica quando questionados", afirma trecho do relatório da CLW publicado pelo jornal britânico.

Funcionários têm excesso de trabalho. De acordo com a ONG, os trabalhadores, frequentemente, eram obrigados a trabalhar por 100 horas extras por mês. A legislação chinesa permite apenas 36 horas.

Esta não é a única empresa que produz o brinquedo. A dona da marca Labubu tem parcerias com outras fábricas na China, no sudeste asiático, e no México. A Pop Mart estima que em 2025 foram produzidas 30 milhões de unidades do boneco por mês.

