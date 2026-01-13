BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em telefonema realizado nesta terça-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, comentaram a crise na Venezuela e afirmaram que evitar um cenário de instabilidade na América do Sul é fundamental.

O país foi alvo de operação militar dos Estados Unidos no início de janeiro, que atacou a região e capturou o ditador Nicolás Maduro.

Na conversa, Lula e Montenegro também celebraram a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ser assinado no próximo dia 17. Os dois concordaram que a decisão dos dois blocos é um gesto importante de defesa do multilateralismo e do livre comércio, com grande dimensão política e estratégica neste momento, que classificaram de histórico.

Ainda na ligação, ambos concordaram em trabalhar de forma conjunta, "rápida e eficiente", para a implementação do acordo entre os blocos a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada.

Montenegro visitou o Brasil em fevereiro do ano passado, quando participou da 14ª Cimeira, cúpula entre Brasil e Portugal, evento na qual os líderes discutem a cooperação entre os dois países.

Na época, Montenegro fez um discurso crítico às medidas protecionistas como as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na ocasião, ele já havia falando da importância de defender o acordo entre União Europeia e Mercosul, referindo-se à consolidação do acordo como uma "obrigação" da Europa.