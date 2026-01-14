SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X (ex-Twitter) a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano por Nicolás Maduro, na esteira de sua reeleição questionada em julho de 2024.

Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X, constatou a AFP. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial.

Altos dirigentes do chavismo ?como a presidente interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello? publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X.

"Continuemos unidos, avançando pela tranquilidade econômica, a justiça social e o Estado de bem-estar que merecemos encontrar", afirmou a líder em primeira publicação desde setembro de 2024.

Em 8 de agosto de 2024, Maduro havia anunciado a suspensão do X em meio às contestações ao resultado da eleição presidencial na Venezuela, no fim de julho. Maduro se considerou reeleito, enquanto a oposição denunciava fraudes e exigia a divulgação das atas de votação.

Maduro, que acusou Musk , à época, de incitar ódio e guerra civil no país, havia afirmado que a decisão teria validade de dez dias. No entanto, no fim de agosto daquele ano, o ministro da Comunicação, Freddy Ñáñez, anunciou que a suspensão seria prorrogada indefinidamente até que a empresa apresentasse documentação comprovando conformidade com as leis locais.