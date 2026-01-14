SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robôs quadrúpedes, também conhecidos como "cães-robôs", foram testados pela primeira vez em um exercício militar realizado pela 1ª Brigada Aerotransportada da Força Terrestre de Autodefesa do Japão.

A estreia dos "cães-robôs" aconteceu no domingo, no campo de treinamento de Narashino, perto de Tóquio. Eles vinham sendo testados desde 2024, mas agora foi a primeira vez que a unidade japonesa os integrou em um treinamento real.

Os robôs pesam 51 kg e têm autonomia de cerca de 3 horas e 15 minutos de caminhada contínua -ou 21 horas em modo de espera. Conhecidos como "veículos terrestres não tripulados", eles são do modelo Vision 60 e foram desenvolvidos pela empresa americana Ghost Robotics.

Dois "cães-robôs" foram utilizados para reconhecimento avançado. Eles andaram à frente dos soldados para explorar o terreno, detectar ameaças e fornecer informações em tempo real, reduzindo o risco para os humanos (veja vídeo abaixo).

Cerca de 2.100 oficiais e soldados participaram da operação, segundo a imprensa japonesa. Foi o maior treinamento da história, com 15 países envolvidos, incluindo Austrália e Estados Unidos.

O Ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, marcou presença. Ele chegou até a participar do treinamento e fez uma simulação de salto de uma torre de 11 metros.