BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quarta-feira (14) com o líder da Rússia, Vladimir Putin, acerca da situação da Venezuela, segundo nota do governo russo. O país sul-americano foi atacado pelos Estados Unidos no início deste ano, também com captura de Nicolás Maduro.

Em nota publicada pelo governo russo, a conversa teria destacado uma convergência das "abordagens de princípio da Rússia e do Brasil" no que diz respeito à "garantia da soberania estatal" e dos interesses nacionais da Venezuela.

Também ficou acordado dar continuidade à coordenação de esforços, inclusive no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas), bem como no marco do Brics, para desescalar a situação na América Latina e em outras regiões do mundo.

No contexto da próxima reunião da Comissão de Alto Nível Russo-Brasileira, prevista para fevereiro, foram discutidas questões relativas ao desenvolvimento futuro da cooperação bilateral nas mais diversas áreas.

A ligação desta quarta-feira vem na sequência de outros telefonemas feitos por Lula com líderes de outros países para tratar do tema.

Desde o episódio no país vizinho, Lula recebeu ligações do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e da presidente do México, Cláudia Sheinbaum, para falar sobre a crise venezuelana.