SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã adiou a execução do manifestante Erfan Soltani, 26, que estava marcada para acontecer nesta quarta-feira (14) e seria a primeira vez que a pena de morte seria aplicada contra um opositor do regime desde o início da onde de protestos que abala o país.

Soltani havia sido preso no último dia 8 na cidade de Karaj, nos arredores de Teerã, e sua família havia sido comunicada a respeito de sua execução, de acordo com a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega. Agora, a organização Hengaw afirma que a execução de Soltani, que se daria por meio de enforcamento, foi adiada. A ONG diz estar em contato com a família do manifestante preso.

Segundo a IHR, Soltani não recebeu um julgamento e não teve direito à defesa, e não há informações sobre os crimes pelos quais foi acusado.