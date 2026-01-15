SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (15) apontou que 58% dos brasileiros têm medo de que os Estados Unidos façam com o Brasil algo parecido com o que fizeram contra a Venezuela. No início do mês, Donald Trump ordenou uma invasão contra o país sul-americano, e militares dos EUA bombardearam Caracas e capturaram o ditador Nicolás Maduro.

O levantamento analisou as opiniões da população brasileira sobre as ações dos EUA no território venezuelano e sobre a respectiva reação do governo Lula (PT). Para a maioria dos entrevistados (66%), o Brasil deve se manter neutro em relação à disputa entre Washington e Caracas ?18% defendem que o governo a apoie, e 10%, que se oponha.

Horas após os ataques, o presidente Lula repudiou a incursão e escreveu em suas redes sociais que as ações ultrapassam uma "linha inaceitável". Segundo ele, atacar países, em flagrante violação do direito internacional, representa o primeiro passo para um "mundo de violência, caos e instabilidade", em que a "lei do mais forte" prevalece.

"A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões", escreveu Lula no X.

Dias depois, o governo aumentou o tom crítico e defendeu que Maduro foi sequestrado. O termo foi usado pelo representante do Brasil na OEA (Organização dos Estados Americanos), Benoni Belli, durante reunião do conselho permanente da entidade, em Washington.

A pesquisa, realizada após as manifestações do governo, entre 8 e 11 de janeiro, questionou entrevistados sobre a postura de Lula diante da crise. 51% a classificaram de errada, ante 37% que defenderam ter sido correta. Outros 12% não souberam ou não responderam.

Há uma discrepância entre as respostas quando se leva em conta o perfil político dos respondentes. Entre os que se declaram de esquerda não lulista, 72% avaliam como correta a postura de Lula, contra 23% que disseram estar errada. Já entre os que afirmam ser de direita não bolsonarista, 82% julgam que a reação foi errada, ante 11% que a apoiaram.

Para 24% dos entrevistados, a postura de Lula afeta a decisão de voto nas eleições deste ano. 17% dizem que isso os faz preferir a oposição, enquanto 7% dizem que fortalece preferência a favor do petista. A maioria (71%) relatou que não afetará seu voto.

Do total da amostra, 24% disseram desconhecer a notícia da prisão de Nicolás Maduro. Quanto ao apoio à ação militar americana, 46% disseram aprová-la, e 39%, desaprová-la. Quando questionados sobre a legitimidade de interferir em outro país para prender um ditador, 50% defenderam ser algo aceitável, e 41%, inaceitável.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.