SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O único filho de Nicolás Maduro não apenas carrega o mesmo nome do pai, como também seguiu a carreira política e atua como deputado na Venezuela. Após a captura do ditador em uma operação militar dos EUA no início de janeiro, os dados do Google Trends mostram que o nome dele atingiu picos de buscas no Brasil, na Venezuela e nos EUA.

No Brasil, parte desse aumento de interesse se refletiu em perguntas sobre sua família, como "Maduro tem filhos?", que esteve entre as mais pesquisadas nos últimos 30 dias, de acordo com a plataforma.

Nascido em 1990, Nicolás Ernesto Maduro Guerra é filho do ditador e de sua primeira esposa, Adriana Guerra Ángulo. Conhecido pelo apelido "Nicolasito", apresenta-se no seu perfil do Instagram como músico, economista e militante do PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), que representa o regime de Maduro.

Ele também aparece incluído na acusação formal dos Estados Unidos, que o aponta, junto com o pai, por envolvimento em uma suposta conspiração para importação de cocaína e posse de armas de fogo no território americano.

A entrada de Maduro Guerra na política ocorreu logo após a ascensão do pai ao poder, em 2013. Naquele ano, foi nomeado chefe do Corpo de Inspetores Especiais da Presidência, órgão criado pelo próprio ditador. A função previa o acompanhamento e a avaliação dos impactos das políticas adotadas pelo governo.

Quatro anos depois, em 2017, ele passou a integrar a Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição. A criação do órgão foi alvo de protestos de milhares de opositores e foi considerada por críticos uma fraude destinada a garantir a permanência do regime de Maduro no poder.

Dois anos mais tarde, em 2019, foi alvo de sanções dos EUA. Segundo o governo de Donald Trump à época, o filho de Maduro teria lucrado com a exploração de minas venezuelanas em conjunto com a esposa do ditador, Cilia Flores.

Ele também teria atuado para pressionar os militares a impedir a entrada de ajuda humanitária no país, classificada pelo regime de uma tentativa de minar a democracia venezuelana, além de incentivar o aumento da censura nos meios de comunicação locais.

Em janeiro de 2021, ingressou na Assembleia Nacional da Venezuela, onde segue exercendo mandato.

Dois dias depois da captura, ele fez um discurso em apoio à líder interina Delcy Rodríguez. Na ocasião, declarou apoio incondicional à dirigente e afirmou que o regime não irá se render.

"Estamos comprometidos em defender a dignidade da Venezuela. Hoje, cabe a mim falar e escrever. Meu pai e minha segunda mãe foram sequestrados; com eles cresci, no amor de um lar bolivariano. Eles nos forjaram na luta revolucionária, que sempre foi o sonho do meu pai", afirmou o deputado.

Maduro Guerra criticou a ação dos EUA e disse que, além de atingir o líder de um país, a medida também afetou um pai e avô amoroso e uma combatente e advogada competente.

Ele tem tratado a captura de seu pai, como um sequestro e usa hashtags como #FreeMaduro e #EllosVanAVolver (Eles vão voltar). Além disso, ele tem convocado manifestações em apoio ao regime e em defesa de seu pai, incentivando a mobilização popular em favor da sua libertação.

Além de Nicolasito, o núcleo familiar de Maduro inclui três enteados, filhos de Cilia Flores com seu primeiro marido, Walter Gavidia Rodríguez. São eles Walter Jacob Gavidia Flores, 47, Yosser Gavidia Flores, 37, e Yoswal Gavidia Flores, 35.

O mais velho atua como juiz de primeira instância na área metropolitana de Caracas. Yosser formou-se em direito, enquanto Yoswal estudou comunicação social e mantém uma vida mais reservada, distante dos holofotes da família.