SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho de Segurança das Nações Unidas planeja se reunir na tarde desta quinta-feira (17) para realizar uma "sessão informativa sobre a situação no Irã", informou um porta-voz da presidência somali do órgão. O representante afirmou ainda que o encontro foi solicitado pelos Estados Unidos.

Nesta quarta (14), o presidente Donald Trump baixou o tom de suas ameaças em meio a crescentes temores de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. "Me disseram que a matança no Irã está parando, e que não há plano para execuções", disse, em referência aos relatos de que manifestantes seriam julgados e condenados à morte.

A declaração ocorre logo após o governo de Teerã aumentar a pressão sobre os manifestantes e lançar ameaça de retaliações que fizeram os EUA tirar pessoal não essencial de suas bases no Oriente Médio. Diversos países da Europa e outros como a Índia pediram a saída imediata de seus cidadãos do Irã.

Os protestos, que começaram como atos contra a crise econômica e se transmutaram na mais séria ameaça à teocracia desde sua instalação em 1979, de fato parecem ter cedido em escopo devido à brutal repressão policial.

Análise do Instituto para Estudo da Guerra (EUA) mostra uma queda acentuada nas manifestações verificáveis a partir da noite da quinta-feira passada (8), quando começou o corte mais radical na internet e na telefonia móvel do país persa.

Cerca de 2.000 manifestantes morreram no país desde 28 de dezembro, quando começou a onda de protestos contra o regime teocrático, segundo a organização de direitos humanos Hrana, com sede nos EUA.

A cifra divulgada pela entidade já havia sido passada por um membro do regime à agência de notícias Reuters. O funcionário culpou o que chamou de "terroristas" pela escalada da violência.