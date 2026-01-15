SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira (14) que interromperam a concessão de vistos para cidadãos de 75 países. A decisão atinge apenas estrangeiros que planejam se estabelecer no país e não se aplica a turistas, estudantes de intercâmbio e profissionais com contratos temporários de trabalho.

Nas redes sociais, o governo americano informou que a suspensão é destinada às nações "cujos migrantes usufruem a assistência de bem-estar social dos americanos em níveis inaceitáveis". Não está, claro, porém, quais foram os critérios usados para definir uma suposta exploração indevida dos serviços.

O Brasil aparece na lista. Colômbia, Cuba e Uruguai são outros países latino-americanos impactados pela medida, bem como a Rússia, rival de Washington no xadrez geopolítico.

Veja abaixo a lista completa dos 75 países afetados pela medida, de acordo com o Departamento de Estado americano.

VEJA OS 75 PAÍSES IMPACTADOS PELA MEDIDA

- Afeganistão

- Albânia

- Argélia

- Antígua e Barbuda

- Armênia

- Azerbaijão

- Bahamas

- Bangladesh

- Barbados

- Belarus

- Belize

- Butão

- Bósnia

- Brasil

- Camboja

- Camarões

- Cabo Verde

- Cazaquistão

- Colômbia

- Congo

- Costa do Marfim

- Cuba

- Dominica

- Egito

- Eritreia

- Etiópia

- Fiji

- Gâmbia

- Geórgia

- Gana

- Granada

- Guatemala

- Guiné

- Haiti

- Irã

- Iraque

- Jamaica

- Jordânia

- Kosovo

- Kuwait

- Quirguistão

- Laos

- Líbano

- Libéria

- Líbia

- Macedônia do Norte

- Mianmar

- Moldávia

- Mongólia

- Montenegro

- Marrocos

- Nepal

- Nicarágua

- Nigéria

- Paquistão

- República Democrática do Congo

- Rússia

- Ruanda

- São Cristóvão e Névis

- Santa Lúcia

- São Vicente e Granadinas

- Senegal

- Serra Leoa

- Somália

- Sudão do Sul

- Sudão

- Síria

- Tanzânia

- Tailândia

- Togo

- Tunísia

- Uganda

- Uruguai

- Uzbequistão

- Iêmen

Fonte: Departamento de Estado americano