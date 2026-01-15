SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira (14) que interromperam a concessão de vistos para cidadãos de 75 países. A decisão atinge apenas estrangeiros que planejam se estabelecer no país e não se aplica a turistas, estudantes de intercâmbio e profissionais com contratos temporários de trabalho.
Nas redes sociais, o governo americano informou que a suspensão é destinada às nações "cujos migrantes usufruem a assistência de bem-estar social dos americanos em níveis inaceitáveis". Não está, claro, porém, quais foram os critérios usados para definir uma suposta exploração indevida dos serviços.
O Brasil aparece na lista. Colômbia, Cuba e Uruguai são outros países latino-americanos impactados pela medida, bem como a Rússia, rival de Washington no xadrez geopolítico.
Veja abaixo a lista completa dos 75 países afetados pela medida, de acordo com o Departamento de Estado americano.
VEJA OS 75 PAÍSES IMPACTADOS PELA MEDIDA
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Antígua e Barbuda
- Armênia
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Butão
- Bósnia
- Brasil
- Camboja
- Camarões
- Cabo Verde
- Cazaquistão
- Colômbia
- Congo
- Costa do Marfim
- Cuba
- Dominica
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Fiji
- Gâmbia
- Geórgia
- Gana
- Granada
- Guatemala
- Guiné
- Haiti
- Irã
- Iraque
- Jamaica
- Jordânia
- Kosovo
- Kuwait
- Quirguistão
- Laos
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Macedônia do Norte
- Mianmar
- Moldávia
- Mongólia
- Montenegro
- Marrocos
- Nepal
- Nicarágua
- Nigéria
- Paquistão
- República Democrática do Congo
- Rússia
- Ruanda
- São Cristóvão e Névis
- Santa Lúcia
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Somália
- Sudão do Sul
- Sudão
- Síria
- Tanzânia
- Tailândia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão
- Iêmen
Fonte: Departamento de Estado americano