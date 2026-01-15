SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho de Segurança das Nações Unidas planeja se reunir nesta quinta-feira (15) para realizar uma "sessão informativa sobre a situação no Irã", informou um porta-voz da presidência somali do órgão. O representante afirmou ainda que o encontro foi solicitado pelos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (14), o presidente Donald Trump baixou o tom de suas ameaças em meio a crescentes temores de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. "Me disseram que a matança no Irã está parando e que não há plano para execuções", disse, em referência aos relatos de que manifestantes seriam julgados e condenados à morte.

A declaração ocorreu logo após o governo de Teerã aumentar a pressão sobre os manifestantes e lançar ameaça de retaliações que fizeram os EUA tirar pessoal não essencial de suas bases no Oriente Médio. Diversos países, principalmente da Europa, pediram que seus cidadãos saiam imediatamente do Irã.

Os protestos, que começaram como atos contra a crise econômica e se transmutaram na mais séria ameaça à teocracia desde sua instalação em 1979, de fato parecem ter cedido em escopo devido à brutal repressão policial.

Análise do Instituto para Estudo da Guerra (EUA) mostra uma queda acentuada nas manifestações verificáveis a partir da noite da quinta-feira passada (8), quando começou o corte mais radical na internet e na telefonia móvel do país persa.

Milhares de manifestantes morreram no país desde 28 de dezembro, quando começou a onda de protestos contra o regime teocrático, segundo diferentes organizações de direitos humanos.