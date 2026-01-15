Nesta quarta-feira (14), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez , se falaram por telefone e divulgaram breves relatos sobre a conversa em suas redes sociais.

Delcy assumiu a presidência interinamente no início deste mês, após o Exército norte-americano capturar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo para os Estados Unidos. Os dois líderes descreveram a conversa como positiva.

A presidente informou que a conversa foi longa, produtiva e cordial e que se desenrolou a partir de um marco de respeito mútuo.

Abordamos uma agenda de trabalho bilateral em benefício de nossos povos, bem como de assuntos pendentes na relação entre nossos governos, afirmou Delcy.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os dois discutiram temas como petróleo, minerais, comércio e segurança e disse que os Estados Unidos estão ajudando o país latino-americano a se recuperar".

Essa parceria entre os Estados Unidos e a Venezuela será espetacular para todos. A Venezuela, em breve, será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca, disse o presidente norte-americano.

Invasão

A ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países. No dia 3, o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram levados por militares estadunidenses, sob ordem do governo de Donald Trump, e estão presos em Nova York.

Em pronunciamento à nação após a captura de Maduro, Delcy Rodríguez criticou a ação e disse que a Venezuela não voltaria a ser colônia. Mas, na última semana, o governo venezuelano anunciou que retomaria a agenda de conversas diplomáticas com os Estados Unidos.

