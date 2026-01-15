SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) será o único chefe de governo dos países membros do Mercosul que não participará da cerimônia de assinatura do acordo de livre comércio do bloco com a União Europeia, no próximo sábado (17), no Paraguai. O Itamaraty afirmou à reportagem que o Brasil será representado pelo chefe da pasta, o chanceler Mauro Vieira.

A assinatura ocorrerá a nível ministerial. Entretanto, o presidente paraguaio, Santiago Peña, convidou seus homólogos para participarem do evento, dada a importância do acordo, que vinha sendo negociado há mais de 25 anos.

O argentino Javier Milei, que sempre foi crítico do Mercosul, já tendo comparado o bloco a uma "cortina de ferro", confirmou presença. Depois que o tratado recebeu luz verde dos países europeus, o ultraliberal celebrou o avanço como uma vitória pessoal.

Lula, por sua vez, deverá reunir-se na sexta, véspera do evento, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, no Rio de Janeiro. Os dois europeus depois seguirão viagem ao Paraguai, e o petista ficará de fora.

A relação de líderes confirmados foi enviada à reportagem pelo governo paraguaio. Completam a lista Yamandú Orsi (Uruguai), Rodrigo Paz (Bolívia) e José Raúl Mulino (Panamá).

A ausência de Lula, que sempre defendeu fortalecimento do Mercosul, e a presença de Milei refletem o distanciamento cada vez maior dos dois líderes. Na semana passada, por exemplo, o governo do petista decidiu devolver à Argentina a responsabilidade pela representação diplomática do país na Venezuela.

A custódia da embaixada em Caracas estava sob os cuidados do Itamaraty desde agosto de 2024, em meio a uma crise entre Caracas e Buenos Aires. Houve ainda divergências entre Lula e Milei em relação à operação americana que tirou o ditador Nicolás Maduro do poder.

Ao mesmo tempo, Milei e Peña têm afinidades no campo ideológico. Os dois têm se posicionado de maneira mais firme em oposição a governos de esquerda e aprofundado seus laços com os Estados Unidos de Donald Trump.

No caso do argentino, as rusgas com o presidente brasileiro existem desde antes da chegada de Milei à Presidência. Em entrevista recente, o ultraliberal disse preferir a eleição de um integrante da família Bolsonaro no Brasil a "uma solução com o socialismo do século 21", em referência a Lula.

Milei vem fortalecendo sua aliança com o clã do ex-presidente e a oposição ao petista conforme as eleições no Brasil se aproximam e pleitos recentes, na Bolívia e no Chile, marcaram a derrota de governos de esquerda.

O presidente brasileiro buscou a assinatura final do pacto ainda em 2025, durante a presidência rotativa do Brasil no Mercosul. Em meio a disputas dentro do bloco sul-americano, o Planalto chegou a mudar o local do encontro do bloco do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai, para evitar seu esvaziamento.

Já as resistências dentro do bloco europeu acabaram por postergar a assinatura do acordo para este ano, já sob a presidência do Paraguai, frustrando os planos do governo Lula.

Na ocasião, a poucos dias da cúpula, ocorrida no dia 20 de dezembro, o presidente brasileiro chegou a dizer que, se o pacto não fosse assinado naquele momento, não seria mais.

"Eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar [no Conselho Europeu]. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos", disse Lula. "E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. É bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos."

O trato, que começou a ser negociado em 1999, mas permaneceu engavetado por longos períodos, ganhou tração no fim de 2024, com especial empenho do governo Lula e de países europeus com pauta exportadora, como Alemanha e Espanha.

Países da União Europeia aprovaram no último dia 9, no Conselho da UE, o pacto com o Mercosul. "Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico", escreveu Lula nas redes sociais.

Segundo relatos colhidos pela imprensa europeia com diplomatas, França, Polônia, Hungria, Irlanda e Áustria votaram contra. A Bélgica se absteve. A Itália se uniu à maioria favorável ao pacto.

Enquanto os embaixadores europeus davam o aval ao pacto em Bruxelas, agricultores franceses repetiam a invasão de tratores em Paris, aumentando a crise política enfrentada pelo primeiro-ministro do país, Sébastian Lecornu.

Segundo o acordo, tarifas de importação sobre 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos serão eliminadas. Estimativas europeias mostram que as exportações para o Mercosul poderão aumentar até 39% e garantir 440 mil postos de trabalho no continente.