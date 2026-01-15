Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.

Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.

Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.

De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma revisão completa que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público.

A nota lembra que o presidente Donald Trump tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos.

Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:

Afeganistão Albânia Antígua e Barbuda Argélia Armênia Azerbaijão Bahamas Bangladesh Barbados Belarus Belize Bósnia Brasil Butão Cabo Verde Camarões Camboja Cazaquistão Colômbia Costa do Marfim Cuba Dominica Egito Eritreia Etiópia Fiji Gâmbia Gana Geórgia Granada Guatemala Guiné Haiti Iêmen Irã Iraque Jamaica Jordânia Kosovo Kuwait Laos Líbano Libéria Líbia Macedônia do Norte Marrocos Mianmar Moldávia Mongólia Montenegro Nepal Nicarágua Nigéria Paquistão Quirguistão República Democrática do Congo República do Congo Ruanda Rússia Santa Lúcia São Cristóvão e Névis São Vicente e Granadinas Senegal Serra Leoa Síria Somália Sudão Sudão do Sul Tailândia Tanzânia Togo Tunísia Uganda Uruguai Uzbequistão

