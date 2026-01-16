SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de Minneapolis, em Minnesota, acusou agentes de imigração dos EUA de lançar gás lacrimogêneo em seu carro, onde estavam seus seis filhos, durante um protesto na noite de quarta-feira (15).

Shawn e Destiny Jackson, ambos de 26 anos, estavam voltando de um jogo de basquete quando foram parar por acaso no meio do confronto. Ao New York Times, eles relataram que tentaram dar a volta com o carro para sair da rua bloqueada e da confusão, mas foram cercados por agentes federais.

Em seguida, a equipe abriu fogo contra a multidão, jogando gás e granadas de efeito moral. Uma explosão ocorreu ao lado deles e uma lata de um dos dispositivos caiu embaixo do carro do casal, prendendo a família no veículo enquanto a fumaça se espalhava ao redor.

Carro foi sacudido e os airbags foram acionados. "Sentíamos que nossos pulmões estavam queimando", disse Shawn, que acrescentou que dois dos seus filhos têm asma grave. "Água não ajudava. Nada ajudava naquele momento."

Família precisou arrombar uma das portas para conseguir sair. A mãe, sem enxergar e sem conseguir respirar, deu voltas no carro para tirar todos os filhos o mais rápido possível. Moradores também ajudaram os oito a entrarem em uma casa próxima.

Bebê de seis meses ficou inconsciente. Destiny realizou reanimação cardiopulmonar em seu filho enquanto recebia instruções dos serviços de emergência pelo telefone. Outras pessoas jogaram leite nas outras crianças para neutralizar o efeito do gás.

Bebê recobrou a consciência e foi levado com os pais e com três irmãos mais afetados para um hospital. A família retornou para casa ontem e disse ainda não saber exatamente o que levou os agentes a usar munições contra eles. À imprensa americana, o ICE não respondeu a pedidos de comentários.

TRUMP AMEAÇA USAR FORÇAS ARMADAS

O líder americano pressionou ontem autoridades estaduais a resolverem a tensão gerada pelas manifestações antes que ele intervenha. "Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que agitadores profissionais e insurgentes ataquem os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, instituirei a Lei de Insurreição", afirmou em publicação pela Truth Social.

Trump diz que conseguiria resolver rapidamente a situação que se desenrolou nos últimos dias. "E porei um fim rápido à farsa que está acontecendo naquele que um dia foi um grande estado", acrescentou na mensagem.

O presidente também se recusou a suspender as ações da polícia de imigração no local. Sem identificá-lo, ele relatou que um "juiz altamente respeitado" recusou-se a bloquear as operações do ICE em Minnesota, chamando-a ainda de "um estado politicamente corrupto.

O descontentamento da população do estado se agravou com a morte de Renee Nicole Good, 37. A mulher foi morta baleada por um agente de imigração no dia 7 de janeiro, em Minneapolis, durante uma discussão com policiais que detinham imigrantes na cidade.

Na noite de quarta-feira, um agente também atirou na perna de um venezuelano na mesma cidade. "Policial foi atacado com uma pá e, por isso, efetuou o disparo", informou o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), sem revelar o nome do homem baleado ou seu estado de saúde.