SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da metade (58%) dos americanos acredita que o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos foi um fracasso, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira (16) pela CNN. Segundo o levantamento, a maioria dos entrevistados acredita que o republicano está concentrado nas prioridades erradas e faz pouco para enfrentar o alto custo de vida.

Para 55% das pessoas ouvidas, as políticas do atual presidente pioraram as condições econômicas do país, e apenas 32% afirmam que houve melhora. A maioria (64%) diz que Trump não fez o suficiente para reduzir os preços de bens do dia a dia.

A economia é o principal problema apontado na pesquisa. E segundo a CNN, torna-se uma questão definidora em disputas importantes nas eleições de meio de mandato, as chamadas "midterms", deste ano. Os americanos vão às urnas em novembro para renovar toda a Câmara dos Representantes e 35 das 100 cadeiras do Senado, além de governadores e outros cargos estaduais e locais.

O levantamento da CNN aponta ainda desconfiança quanto às prioridades do presidente. Só 36% dizem que Trump tem se concentrado nos temas certos, diminuição em relação aos 45% registrados no início da gestão.

Além disso, apenas 37% afirmam que Trump coloca o bem do país acima de interesses pessoais, e 32% dizem que ele está em sintonia com os problemas enfrentados pelos americanos no dia a dia.

A pesquisa também mostra que a democracia americana aparece como a segunda maior preocupação nacional, atrás apenas da economia, e como o principal motivo de reprovação ao presidente entre democratas. Uma maioria de 58% afirma que Trump foi longe demais no uso do poder presidencial e do Executivo, percentual superior ao registrado no início do mandato. A maioria também considera excessivas suas tentativas de mudar instituições culturais e de cortar programas federais.

Apesar do cenário negativo geral, Trump mantém apoio sólido entre sua base. Sua taxa de aprovação está em 39%, patamar que se mantém baixo e estável desde os primeiros meses do segundo mandato.

O atual presidente tem apoio massivo (87%) entre os republicanos. Já entre independentes, o índice cai para 29%, e entre democratas, para 4%. Apenas 30% dos latinos e dos adultos com menos de 35 anos aprovam o presidente, porcentual bem inferior ao observado no início do mandato. No geral, mais da metade (61%) desaprovam o atual governo.

A CNN aponta que, de certa forma, Trump enfrenta uma situação política não muito diferente da de seu antecessor, o democrata Joe Biden, que também teve dificuldades para convencer os americanos de que estava lidando com os problemas econômicos.

A pesquisa foi feita de 9 a 12 de janeiro, com 1.209 pessoas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.