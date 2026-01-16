SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero militar de Israel que estava sendo transportado por outro despencou na quinta (15) em uma área desabitada na Cisjordânia. Segundo as autoridades, que investigam o caso, não houve feridos.

A aeronave, já danificada, havia pousado na terça (13) depois de enfrentar condições meteorológicas adversas que impediram a continuidade do voo, de acordo com o jornal The Times of Israel. Durante a operação de resgate, o helicóptero se desprendeu e acabou caindo.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda. Tomer Bar, comandante da Força Aérea israelense, determinou a criação de uma comissão militar para investigar o caso e possíveis falhas operacionais, ainda segundo a publicação israelense. As autoridades não esclareceram, por exemplo, se houve rompimento de cabos ou se o helicóptero não estava preso da forma adequada.

O helicóptero que caiu é conhecido como Yanshuf, a versão israelense do Black Hawk. É utilizado tanto em missões rotineiras de transporte quanto no deslocamento de tropas em operações militares.